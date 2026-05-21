Hoy será elegido el nuevo administrador del Canal de Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció sobre la elección del nuevo administrador de la Canal de Panamá , la cual será definida este jueves por la Junta Directiva de la entidad. Durante sus declaraciones, el mandatario señaló que una vez se conozca la decisión oficial sostendrá una conversación con la persona seleccionada para expresarle su respaldo.

El presidente habla sobre el nuevo administrador del Canal de Panamá

“Yo estaré conversando con el que se decida en la Junta Directiva inmediatamente después, para darle un mensaje de apoyo y de felicitaciones, por supuesto, por ese altísimo reconocimiento”, expresó Mulino.

La elección del nuevo administrador del Canal de Panamá es considerada uno de los procesos más importantes dentro de la estructura administrativa de la vía interoceánica, debido al papel estratégico que desempeña para la economía nacional y el comercio internacional.

La Junta Directiva será la encargada de escoger a la persona que liderará la administración del Canal en los próximos años.