Panamá Nacionales -  13 de mayo de 2026 - 11:37

Suiza aprueba adhesión al protocolo de neutralidad del Canal de Panamá

En un contexto de tensiones geopolíticas globales, la incorporación de Suiza, referente histórico de neutralidad y diálogo, fortalece la importancia estratégica del Canal.

El Consejo Federal de la Confederación Suiza aprueba adhesión al protocolo de neutralidad del Canal de Panamá.

El Consejo Federal de la Confederación Suiza aprueba adhesión al protocolo de neutralidad del Canal de Panamá.

EFE/ Carlos Lemos
Ana Canto
Por Ana Canto

La República de Panamá celebra la decisión del Consejo Federal de la Confederación Suiza de aprobar su adhesión al Protocolo Concerniente al Tratado sobre la Neutralidad Permanente y el Funcionamiento del Canal de Panamá. Esta histórica decisión reafirma el valor universal de la vía interoceánica como garante de paz, estabilidad y respeto al derecho internacional.

En un contexto de tensiones geopolíticas globales, la incorporación de Suiza, referente histórico de neutralidad y diálogo, fortalece la importancia estratégica del Canal para el comercio mundial. Bajo la administración del presidente José Raúl Mulino, la Cancillería ha impulsado una política exterior activa para consolidar al Canal como un patrimonio de paz abierto a todas las naciones.

Panamá agradece este gesto de confianza, que reconoce su rol como custodio responsable de una de las rutas marítimas más críticas del planeta, y reitera su compromiso inquebrantable con la libertad de navegación.

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