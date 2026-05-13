Aplicación Actualidad -  13 de mayo de 2026 - 11:46

WhatsApp lanza Incognito Chat con Meta AI: así funcionarán las conversaciones privadas

WhatsApp presentó Incognito Chat con Meta AI, una nueva función que promete conversaciones privadas y temporales con inteligencia artificial.

Nueva función de WhatsApp
Nueva función de WhatsAppWhatsApp Plus
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La aplicación de mensajería WhatsApp anunció el lanzamiento de “Incognito Chat con Meta AI”, una nueva función enfocada en la privacidad de las conversaciones con inteligencia artificial dentro de la plataforma.

Según informó la compañía Meta, esta herramienta permitirá a los usuarios mantener conversaciones privadas y temporales con Meta AI mediante un sistema basado en Procesamiento Privado.

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¿Incognito chat en WhatsApp?

De acuerdo con Meta, cuando una persona inicia un Incognito Chat con Meta AI, la conversación solo puede ser vista por el usuario y se procesa dentro de un entorno seguro al que “ni siquiera Meta puede acceder”.

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La empresa explicó además que las conversaciones no se guardan y que, de forma predeterminada, los mensajes desaparecen automáticamente, reforzando así la confidencialidad de los chats.

“Esto establece un nuevo estándar de la industria para la privacidad al tener conversaciones sensibles con IA”, destacó la compañía durante el anuncio oficial de la actualización. “Esto establece un nuevo estándar de la industria para la privacidad al tener conversaciones sensibles con IA”, destacó la compañía durante el anuncio oficial de la actualización.

Nueva función de WhatsApp

La nueva función llega en medio del crecimiento acelerado de herramientas de inteligencia artificial integradas en aplicaciones de mensajería y redes sociales, donde la privacidad y el manejo de datos personales se han convertido en una de las principales preocupaciones de los usuarios.

Aunque Meta no detalló inicialmente si la herramienta estará disponible de inmediato en todos los países, la actualización comenzará a implementarse progresivamente dentro de WhatsApp.

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