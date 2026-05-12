inDrive activa nueva herramienta de seguridad en Panamá y refuerza coordinación con la Policía Nacional

En un momento en el que la seguridad en la movilidad se mantiene en el centro de la conversación pública, inDrive introduce en Panamá una nueva herramienta que permite la grabación de audio durante los viajes , al tiempo que refuerza su coordinación con la Policía Nacional , elevando los estándares de protección para usuarios y conductores en el país.

La funcionalidad permite que pasajeros y conductores activen de forma voluntaria la grabación de audio durante el trayecto, funcionando como un mecanismo preventivo y de respaldo ante posibles incidentes. Los archivos se almacenan de manera cifrada en el dispositivo por un tiempo limitado y solo pueden ser compartidos si el usuario lo decide, garantizando el control de la información y el respeto por la privacidad.

Más allá de su uso como evidencia, esta herramienta busca disuadir conductas inapropiadas y generar mayor confianza durante los trayectos, en un contexto donde cada vez más personas utilizan plataformas digitales para movilizarse. Actualmente, inDrive registra millones de descargas a nivel global y continúa consolidando su presencia en Panamá como una de las aplicaciones de movilidad más utilizadas.

“La seguridad es un compromiso que asumimos todos los días. En inDrive trabajamos de forma continua en el desarrollo de soluciones tecnológicas y en la articulación con las autoridades para anticiparnos a riesgos, responder de manera oportuna y seguir construyendo una experiencia de movilidad cada vez más segura para nuestra comunidad.” indicó Santiago Aguilar, Representante del Cluster de Centroamérica y el Caribe para inDrive.

Este avance tecnológico se integra a una estrategia más amplia en la que la alianza con la Policía Nacional juega un rol clave. A través de este trabajo conjunto, se han implementado acciones como la integración del botón de emergencia con la central de atención policial, el intercambio de información para identificar patrones y zonas de riesgo, así como el desarrollo de iniciativas orientadas a la prevención y respuesta ante incidentes.

“La seguridad ciudadana requiere hoy de un trabajo coordinado entre instituciones y el sector privado. Esta alianza con inDrive nos permite incorporar tecnología, inteligencia de datos y mecanismos de respuesta más ágiles, fortaleciendo nuestra capacidad de prevención y atención ante situaciones de riesgo. Seguimos avanzando en iniciativas que nos permitan proteger de manera más efectiva a la población en sus actividades diarias”, señaló Jaime Fernández, Director de la Policía Nacional de Panamá.

WhatsApp Image 2026-05-12 at 12.44.43 PM Alianza de inDrive con la Policía Nacional. inDrive

Este modelo de colaboración refleja una evolución en la manera en que las plataformas digitales abordan la seguridad, incorporando análisis de datos, herramientas tecnológicas y articulación con autoridades para anticiparse a posibles riesgos y actuar con mayor rapidez.

Además de la nueva funcionalidad, la plataforma cuenta con herramientas como la verificación de identidad, el monitoreo de viajes en tiempo real, la opción de compartir trayectos y canales de soporte especializados, consolidando un ecosistema enfocado en la protección de su comunidad.

En un entorno donde el uso de aplicaciones de movilidad continúa en crecimiento, este tipo de iniciativas responden a una demanda cada vez más clara por parte de los usuarios: contar con soluciones que no solo faciliten el traslado, sino que también garanticen mayor seguridad y confianza.

Con estas acciones, la seguridad deja de ser un elemento complementario para convertirse en un eje central en la evolución de la movilidad en Panamá, marcando un paso hacia experiencias más protegidas, transparentes y adaptadas a las necesidades actuales. Así, inDrive refuerza su apuesta por integrar tecnología y trabajo conjunto con las autoridades para elevar los estándares de seguridad en la movilidad digital del país.