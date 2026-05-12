Panamá Nacionales -  12 de mayo de 2026 - 15:18

MINSA anuncia dónde vacunarse contra el sarampión

La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización del MINSA, Itzel de Hewitt, reiteró el llamado a la población para acudir a vacunarse.

MINSA pide acudir a vacunarse ante casos de sarampión. 

MINSA pide acudir a vacunarse ante casos de sarampión. 

@TReporta 
María Hernández
Por María Hernández

¿La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud (MINSA), Itzel de Hewitt, hizo un llamado a la población a acudir a vacunarse y mantener actualizado su esquema de inmunización.

La funcionaria explicó que actualmente se han distribuido unas 276 mil dosis en centros de salud, policlínicas, policentros y hospitales nacionales.

Puede interesarle: Día Internacional de la Enfermería: una labor de vocación

MINSA tiene vacunas disponibles

El programa cuenta con vacunas divididas por edades y grupos específicos:

  • Vacunas para menores de 19 años
  • Vacunas para mayores de 19 años
  • Vacunas aplicables también a hombres, como la MMR en reemplazo de MR.

Refuerzos para niños

Las autoridades recordaron que los niños menores de 2 años deben recibir dos dosis de refuerzo:

  • A los 12 meses
  • A los 18 meses

Además, indicaron que si un menor entra a edad escolar y le falta alguna vacuna, esta puede ser aplicada. Incluso, hasta los 19 años se puede completar el esquema si no aparece registrado en la tarjeta de vacunación.

Vacunación en embarazadas

En el caso de las mujeres embarazadas, Hewitt señaló que las vacunas no necesariamente deben aplicarse en cada embarazo, siempre que la paciente pueda comprobar que ya cuenta con la dosis correspondiente.

Ninguna vacuna de más hace daño”, reiteró la funcionaria, destacando la importancia de la prevención y la protección contra enfermedades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054253207338332286&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Minsa pide vacunarse contra el sarampión tras detectarse dos casos importados

Día Internacional de la Enfermería: una labor de vocación

Minsa realiza trazabilidad de 78 contactos de holandés con sarampión en Bocas del Toro

Recomendadas

Más Noticias