MiBus reporta aumento de pasajeros durante el primer cuatrimestre del año

La empresa MiBus registró un sólido incremento en sus operaciones durante los primeros cuatro meses del año. Solo en el mes de abril, el sistema movilizó a 12,885,493 pasajeros, lo que representa un aumento de 1,499,308 usuarios en comparación con el mismo periodo de 2025 (11.3 millones).

Uno de los hitos operativos más relevantes de este periodo fue el inicio de funciones en el Intercambiador Metro Villa Zaita. Esta infraestructura ha optimizado la conexión intermodal, permitiendo a los usuarios del sector norte de la ciudad transitar entre la Red del Metro y los metrobuses de forma rápida, cómoda y segura.

Le podría interesar: Cambios en las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá inician este lunes 11 de mayo

Eficiencia operativa en cifras

El aumento en la demanda ha sido respaldado por un incremento en la oferta de servicios en las calles:

Viajes comerciales (Abril 2026): 5,551,523 trayectos ejecutados.

Viajes comerciales (Abril 2025): 5,418,836 trayectos ejecutados.

Pese al incremento internacional en los precios del combustible registrado en este primer cuatrimestre, MiBus informó la implementación de medidas operativas focalizadas. Estas estrategias buscan optimizar los recursos y garantizar la continuidad del servicio, con el objetivo primordial de mantener la estabilidad de la tarifa para todos los usuarios del sistema.