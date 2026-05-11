Universidad de Panamá participa en el hallazgo de nuevas especies de árboles

Un estudio botánico liderado por la Universidad de Panamá y el Royal Botanic Gardens de Kew (Reino Unido) ha identificado tres nuevas especies de árboles del género Scottmoria. El hallazgo, realizado en los bosques nubosos de Veraguas y Darién, fue publicado en la prestigiosa revista científica internacional Phytotaxa.

La investigación, titulada “Three new species of Scottmoria (Lecythidaceae), from the tropical cloud forest of Panama”, fue desarrollada por los científicos Juvenal E. Batista Guerra y Ghillean T. Prance.

Las nuevas especies y su ubicación

Las nuevas especies fueron nombradas como Scottmoria santafeensis, Scottmoria ilianacisneroi y Scottmoria gracie. Según el manuscrito científico, estas especies fueron encontradas en áreas de gran riqueza ecológica y difícil acceso, específicamente en el Parque Nacional Santa Fe, en Veraguas, y en Cerro Pirre y Cerro Sapo, dentro del Parque Nacional Darién.

Las especies pertenecen a la familia Lecythidaceae, un grupo de árboles tropicales vitales para los ecosistemas. Según el artículo, la identificación fue posible gracias a características únicas en sus semillas y flores, que las distinguen de cualquier otra especie conocida hasta la fecha.

La Universidad de Panamá destacó que este logro refuerza el papel del país como un corredor biológico clave en Mesoamérica y subraya la necesidad de continuar investigando y preservando los bosques primarios en las regiones fronterizas y centrales del país.