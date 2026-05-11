Embajadora de Canadá reveló que Panamá es el tercer país con más boletos para el mundial

Panameños cuadruplican trámites para viajar a Canadá por el mundial.

La participación de la Selección de fútbol de Panamá en la Copa Mundial 2026 ha generado un notable aumento en la cantidad de panameños interesados en viajar a Canadá para apoyar a La Sele.

La embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson, reveló que la cifra de solicitudes relacionadas con viajes al país norteamericano se ha cuadruplicado desde la clasificación mundialista.

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“Panamá es el tercer país en comprar boletos para los partidos en Canadá, después de los canadienses y los estadounidenses. Los panameños son los más entusiasmados de todos los países que van a jugar el Mundial en Canadá”, expresó la diplomática.

¿Quiénes pueden solicitar el eTA, en Canadá?

La embajada recordó que los panameños con visa estadounidense vigente o quienes hayan tenido una visa canadiense en los últimos 10 años pueden tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (eTA).

Sin embargo, Atkinson aclaró que el eTA únicamente funciona para ingresar a Canadá por vía aérea y no aplica para entradas terrestres o marítimas.

tiempo de trámite

Quienes no cumplan con los requisitos para el eTA deberán solicitar una visa canadiense regular.

La embajadora advirtió que el aumento en la demanda podría retrasar el proceso más allá de los 27 días habituales.

“Si no lo han sacado todavía, vamos a intentar, pero ya no podemos garantizar que esté lista antes de los partidos de Panamá”, señaló.

Requisitos importantes para la visa canadiense

Entre los aspectos que toman en cuenta las autoridades migratorias destacan:

No tener antecedentes penales graves

No representar un riesgo para Canadá

Demostrar fuertes vínculos o raíces en Panamá que garanticen el regreso al país

El entusiasmo mundialista continúa creciendo entre los panameños, quienes ya figuran entre las aficiones más activas en la compra de boletos para los encuentros en territorio canadiense.