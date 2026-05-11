MEDUCA: conoce los horarios de la escuela para padres del martes 12 de mayo

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció el calendario oficial de los talleres de la Escuela para Padres 2026, los cuales buscan fortalecer el acompañamiento familiar en el proceso educativo de los estudiantes.
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MEDUCA: regiones que tendrán talleres este 12 de mayo
- Panamá Centro
- Panamá Oeste
- Panamá Este
- Panamá Norte
- San Miguelito
Horarios de los talleres
- Jornada matutina: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Jornada vespertina: 3:30 p.m. a 5:30 p.m.
Cada taller tendrá una duración aproximada de dos horas y se desarrollará de manera presencial.
¿Cómo se informará la convocatoria?
El MEDUCA indicó que cada centro educativo enviará la convocatoria correspondiente a los acudientes.
¿Puede asistir otra persona si el acudiente principal no puede?
Sí. La entidad explicó que puede asistir el segundo acudiente registrado.
En caso de que tampoco pueda participar, se podrá autorizar a un familiar cercano.
Requisitos para autorizar a otra persona
- Nota de autorización
- Copia de la cédula del acudiente principal
El ministerio reiteró la importancia de la participación familiar en el proceso formativo de los estudiantes y destacó que estos espacios buscan fortalecer la comunicación entre padres, acudientes y centros educativos.