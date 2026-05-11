MEDUCA: conoce los horarios de la escuela para padres del martes 12 de mayo

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) anunció el calendario oficial de los talleres de la Escuela para Padres 2026, los cuales buscan fortalecer el acompañamiento familiar en el proceso educativo de los estudiantes.

Las jornadas se realizarán del 12 al 15 de mayo de 2026 en las 16 regiones educativas del país bajo el lema: “El éxito comienza en casa”.

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MEDUCA: regiones que tendrán talleres este 12 de mayo

Panamá Centro

Panamá Oeste

Panamá Este

Panamá Norte

San Miguelito

Horarios de los talleres

Jornada matutina: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Jornada vespertina: 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

Cada taller tendrá una duración aproximada de dos horas y se desarrollará de manera presencial.

¿Cómo se informará la convocatoria?

El MEDUCA indicó que cada centro educativo enviará la convocatoria correspondiente a los acudientes.

¿Puede asistir otra persona si el acudiente principal no puede?

Sí. La entidad explicó que puede asistir el segundo acudiente registrado.

En caso de que tampoco pueda participar, se podrá autorizar a un familiar cercano.

Requisitos para autorizar a otra persona

Nota de autorización

Copia de la cédula del acudiente principal

El ministerio reiteró la importancia de la participación familiar en el proceso formativo de los estudiantes y destacó que estos espacios buscan fortalecer la comunicación entre padres, acudientes y centros educativos.