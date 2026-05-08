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Meduca revela que los propios docentes denunciaron a las personas que falsificaron títulos

La directora nacional de Asesoría Legal del Ministerio de Educación (Meduca), Nilka González, explicó cómo operaba una red dedicada a falsificar documentos y títulos para ocupar plazas de docentes. Indicó que luego de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, se han registrado renuncias y abandonos en las cabeceras de provincias, por lo que se ha procedido a revisar la documentación de cada uno de los casos.