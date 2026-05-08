Incendio y explosión alarman a residentes de Samaria en San Miguelito

Incendio con explosión alarma a residentes de Samaria en San Miguelito

Un incendio registrado la madrugada de este jueves causó alarma entre residentes del sector 2 de Samaria, en San Miguelito, luego de que se reportara una explosión dentro de un inmueble.

El hecho ocurrió en el área conocida como La Loma de Alí y movilizó unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Tocumen supera a Cancún y Ciudad de México en pasajeros internacionales en 2025

Bomberos controlaron incendio tras explosión

El mayor Rigoberto Sánchez explicó que al llegar al sitio encontraron un cuarto de alquiler envuelto en llamas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052707216122097973?s=20&partner=&hide_thread=false Esta madrugada se registró un incendio que alertó a residentes del sector 2 de Samaria, en San Miguelito.

En el lugar se registró una explosión, pero no se reportaron personas heridas. pic.twitter.com/J7PztJS8u6 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 8, 2026

“Se trató de un cuarto de alquiler en llamas, al llegar al lugar procedimos a maniobras de extinción de incendio y cuando estábamos penetrando hubo una explosión”, indicó. “Se trató de un cuarto de alquiler en llamas, al llegar al lugar procedimos a maniobras de extinción de incendio y cuando estábamos penetrando hubo una explosión”, indicó.

Inicialmente se reportó una persona desaparecida dentro de la estructura, pero posteriormente fue localizada fuera del inmueble.

Una familia resultó afectada

Los bomberos lograron contener el fuego para evitar que se propagara a otras viviendas cercanas. “Se pudo hacer una contención y el incendio no avanzó”, señaló Sánchez.

Según las autoridades, una familia de cuatro miembros resultó afectada por el siniestro, aunque no se reportaron personas heridas.

Autoridades evalúan daños tras la emergencia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052716393682907469?s=20&partner=&hide_thread=false Un testigo del incendio registrado en el sector conocido como La Loma de Alí, en Samaria de San Miguelito, narró cómo se produjo esta emergencia y la explosión que sacudió un edificio. pic.twitter.com/a0yLApEtBc — Telemetro Reporta (@TReporta) May 8, 2026

Tras controlar el incendio, personal de seguridad inició las evaluaciones correspondientes para determinar cuándo los residentes podrán ingresar nuevamente al inmueble.

Testigos del hecho relataron momentos de tensión tras la explosión que sacudió el edificio durante la madrugada. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar qué provocó el incendio y la explosión.