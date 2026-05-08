Incendio y explosión alarman a residentes de Samaria en San Miguelito

Un incendio registrado la madrugada de este jueves causó alarma entre residentes del sector 2 de Samaria, en San Miguelito, luego de que se reportara una explosión dentro de un inmueble.
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Bomberos controlaron incendio tras explosión
El mayor Rigoberto Sánchez explicó que al llegar al sitio encontraron un cuarto de alquiler envuelto en llamas.
Inicialmente se reportó una persona desaparecida dentro de la estructura, pero posteriormente fue localizada fuera del inmueble.
Una familia resultó afectada
Los bomberos lograron contener el fuego para evitar que se propagara a otras viviendas cercanas. “Se pudo hacer una contención y el incendio no avanzó”, señaló Sánchez.
Según las autoridades, una familia de cuatro miembros resultó afectada por el siniestro, aunque no se reportaron personas heridas.
Autoridades evalúan daños tras la emergencia
Tras controlar el incendio, personal de seguridad inició las evaluaciones correspondientes para determinar cuándo los residentes podrán ingresar nuevamente al inmueble.
Testigos del hecho relataron momentos de tensión tras la explosión que sacudió el edificio durante la madrugada. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar qué provocó el incendio y la explosión.