Panamá Nacionales -  3 de mayo de 2026 - 15:44

Bomberos atienden conato de incendio en sede del IDAAN en Vía Brasil

Según el IDAAN, las afectaciones se concentraron específicamente en las áreas de Recursos Humanos y Asesoría Legal.

Bomberos atienden conato de incendio en sede del IDAAN en Vía Brasil.

Bomberos atienden conato de incendio en sede del IDAAN en Vía Brasil.

Captura / TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este domingo 3 de mayo se registró un conato de incendio en su sede principal, ubicada en la Vía Brasil.

La emergencia fue atendida de manera oportuna por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes localizaron el origen del fuego en uno de los pisos del edificio.

Gracias a la rápida intervención de los camisas rojas, se evitó que las llamas se propagaran a otras oficinas del inmueble. Según el reporte preliminar, las afectaciones se concentraron específicamente en las áreas de Recursos Humanos y Asesoría Legal.

Estado actual de la situación:

  • Investigaciones: Personal especializado del Cuerpo de Bomberos se mantiene en el sitio realizando las investigaciones pertinentes para determinar las causas del incidente.

  • Inspección técnica: Técnicos de la empresa Naturgy realizan las verificaciones eléctricas necesarias en la infraestructura para garantizar la seguridad del sistema.

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