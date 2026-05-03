Bomberos atienden conato de incendio en sede del IDAAN en Vía Brasil.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este domingo 3 de mayo se registró un conato de incendio en su sede principal, ubicada en la Vía Brasil.
Gracias a la rápida intervención de los camisas rojas, se evitó que las llamas se propagaran a otras oficinas del inmueble. Según el reporte preliminar, las afectaciones se concentraron específicamente en las áreas de Recursos Humanos y Asesoría Legal.
Estado actual de la situación:
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Investigaciones: Personal especializado del Cuerpo de Bomberos se mantiene en el sitio realizando las investigaciones pertinentes para determinar las causas del incidente.
Inspección técnica: Técnicos de la empresa Naturgy realizan las verificaciones eléctricas necesarias en la infraestructura para garantizar la seguridad del sistema.