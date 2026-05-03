Bomberos atienden conato de incendio en sede del IDAAN en Vía Brasil. Captura / TReporta

Por Ana Canto El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este domingo 3 de mayo se registró un conato de incendio en su sede principal, ubicada en la Vía Brasil.

La emergencia fue atendida de manera oportuna por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes localizaron el origen del fuego en uno de los pisos del edificio.

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