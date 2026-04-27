Comisión de Credenciales evalúa designación de Antonio Tercero González como director del IDAAN

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional evalúa este lunes la designación de Antonio Tercero González como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

El director designado realizó el pasado viernes un recorrido por las tomas de agua de las plantas potabilizadoras en la región de Azuero, donde verificó los avances en la red de distribución de agua potable.

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La inspección incluyó visitas a las instalaciones ubicadas en La Villa de Los Santos y Chitré. Durante la jornada, el funcionario constató que ya se está recibiendo caudal adicional mediante los pozos perforados en las últimas semanas.

Asimismo, evaluó los trabajos de adecuación en ambas tomas de agua, los cuales forman parte del plan de acción impulsado por el presidente, José Raúl Mulino, con el objetivo de optimizar el sistema de abastecimiento en la península de Azuero.