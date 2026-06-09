Final de infarto en Calle 7 Panamá: Zory logra la revancha y Mini Bolt alcanza el bicampeonato

La temporada 27 de Calle 7 Panamá llegó a su fin este martes 9 de junio con una emocionante competencia que mantuvo la tensión hasta los últimos segundos. Tras superar un exigente circuito de pruebas, Zory y Mini Bolt, representantes del equipo amarillo, se proclamaron campeones en las categorías femenina y masculina, respectivamente.

La gran final se desarrolló desde el nuevo set del programa, donde los competidores tuvieron que enfrentar desafíos acuáticos, aéreos y terrestres diseñados para poner a prueba su velocidad, resistencia, coordinación y fortaleza física.

Un circuito que exigió el máximo esfuerzo en Calle 7 Panamá

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Los finalistas recorrieron distintas estaciones que combinaron obstáculos de alta dificultad y pruebas de resistencia, en una jornada marcada por la intensidad y la emoción.

Cada participante tuvo que demostrar sus habilidades físicas y mentales para completar el recorrido en el menor tiempo posible y mantenerse en la lucha por el título de campeón de la temporada.

Mini Bolt logra el bicampeonato

En la categoría masculina, Mini Bolt volvió a demostrar su dominio en la competencia y consiguió quedarse con el primer lugar, sumando así un nuevo título a su trayectoria dentro del programa.

Con este triunfo, el competidor se convierte en bicampeón de Calle 7 Panamá, consolidándose como una de las figuras más destacadas del reality de competencia.

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Por su parte, Zory logró conquistar la categoría femenina luego de una destacada actuación en la gran final. La competidora consiguió una revancha personal, ya que en la temporada anterior estuvo cerca de obtener la corona, pero no logró alcanzar el objetivo. En esta ocasión, superó cada una de las pruebas y se quedó con el campeonato.

Temporada 27 llega a su fin

Con la victoria de Zory y Mini Bolt, Calle 7 Panamá cerró una nueva temporada marcada por intensas competencias, rivalidades deportivas y momentos memorables para sus seguidores. Sin embargo, el 20 de julio, tras el mundial 2026, Calle 7 Panamá retorna en su temporada 28.

Los nuevos campeones celebraron junto a sus compañeros y fanáticos tras completar con éxito uno de los circuitos más exigentes de la temporada y quedarse con el máximo reconocimiento del programa.