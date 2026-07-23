Calle 7 Panamá: el equipo negro toma ventaja y ya hay nominados

La nueva temporada de Calle 7 Panamá sigue elevando la intensidad de las competencias con su renovado formato de tres equipos. En la segunda jornada del reestreno, el equipo negro, el más reciente en incorporarse a la competencia, fue el gran protagonista de la tarde.

Desde el inicio, el conjunto negro demostró su fortaleza al quedarse con la primera competencia del día. Más adelante volvió a imponerse en una exigente prueba que puso en aprietos a los demás equipos, sumando una segunda victoria y consolidándose como uno de los favoritos en el arranque de la temporada.

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Reestreno de Calle 7 Panamá: el equipo negro toma ventaja

En cuanto a las nominaciones, ya se encuentran en riesgo de eliminación Raziel, del equipo rojo; Jean Modelo, del equipo negro; y Johani, una de las competidoras novatas del equipo rojo, quien fue la nominada .

Ahora solo resta conocer al cuarto participante que disputará la primera prueba de eliminación de la temporada, en una semana que ha estado marcada por el regreso de la competencia, nuevas estrategias y la incorporación del tercer equipo.