Director designado del Idaan verifica mejoras en red de agua potable en Azuero

El director designado del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) , Antonio Tercero González, realizó un recorrido por las tomas de agua de las plantas potabilizadoras en la región de Azuero, donde verificó los avances en la red de distribución de agua potable.

La inspección incluyó visitas a las instalaciones ubicadas en La Villa de Los Santos y Chitré, donde constató que ya se está recibiendo agua adicional a través de pozos perforados en las últimas semanas.

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Refuerzo al suministro de agua

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Durante el recorrido, el funcionario también evaluó los trabajos de adecuación realizados en ambas tomas de agua, como parte del plan de acción impulsado por el presidente José Raúl Mulino para mejorar el sistema de abastecimiento en la península de Azuero.

Obras en plantas potabilizadoras del IDAAN

Las labores se concentran en las plantas:

Rufina Alfaro (La Villa)

Roberto Reyna (Chitré)

Según Tercero, estos trabajos continuarán hasta lograr satisfacer la demanda de agua potable en la región.

En el marco de la gira, también se desarrolló una reunión con representantes del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, quienes participarán en la verificación de pruebas realizadas en distintas tomas de agua cruda a lo largo del río La Villa.

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El encuentro contó con la participación del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, así como equipos técnicos del IDAAN y del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible.

Coordinación interinstitucional

Las acciones forman parte de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Ambiente, el IDAAN, el Ministerio de Salud y el CONADES, con el objetivo de fortalecer el suministro de agua en Azuero.

La reunión se llevó a cabo en la sede de la Gobernación de Herrera, con la participación de autoridades locales, incluido el gobernador Elías Corro Cano.