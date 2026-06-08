Chiriquí Nacionales -  8 de junio de 2026 - 16:10

UNACHI designa a Pedro González como rector encargado

El profesor y vicerrector de la UNACHI, Pedro González, asumió como rector encargado de la institución, tras renuncia de Etelvina de Bonagas.

UNACHI designa a Pedro González como rector encargado.

UNACHI designa a Pedro González como rector encargado.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

Este lunes 8 de junio se confirmó que el vicerrector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Pedro González, asumió oficialmente el cargo de rector encargado de la institución, tras la renuncia formal de la exrectora Etelvina de Bonagas.

De acuerdo con sus declaraciones, el ahora rector encargado indicó que la decisión fue ratificada por el Consejo General Universitario de la UNACHI, luego de una reunión con el equipo de defensa de Bonagas, el cual reiteró que los procesos judiciales en contra de su representada superan los nueve casos.

González explicó que, de ahora en adelante, se enfocará en ejecutar tareas prioritarias para la casa de estudios superiores. Entre los principales desafíos, destacó la gestión y ordenamiento presupuestario de cara a las próximas vistas presupuestarias para el año fiscal 2027 ante la Asamblea Nacional.

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