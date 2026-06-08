UNACHI designa a Pedro González como rector encargado.

Este lunes 8 de junio se confirmó que el vicerrector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Pedro González, asumió oficialmente el cargo de rector encargado de la institución, tras la renuncia formal de la exrectora Etelvina de Bonagas.
González explicó que, de ahora en adelante, se enfocará en ejecutar tareas prioritarias para la casa de estudios superiores. Entre los principales desafíos, destacó la gestión y ordenamiento presupuestario de cara a las próximas vistas presupuestarias para el año fiscal 2027 ante la Asamblea Nacional.