Panamá lanza proceso de certificación para 50 especialidades médicas

La Asociación de Médicos de Panamá realizó el lanzamiento oficial del proceso de certificación y recertificación de especialidades médicas, una iniciativa que busca fortalecer la calidad de la atención sanitaria y garantizar que los profesionales de la salud mantengan actualizados sus conocimientos y competencias.

El proyecto establece las normativas, procesos y desafíos para las 50 especialidades médicas reconocidas dentro del sistema de salud panameño.

Te puede interesar: Minsa impulsa jornada de implantes subdérmicos para mujeres en Panamá Este

Minsa destaca avance para el sistema de salud

Durante el acto, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que la certificación de especialidades representa un paso importante para el fortalecimiento del sistema sanitario nacional.

image

El titular de Salud destacó que esta iniciativa reafirma el compromiso de las autoridades con la excelencia médica, la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes.

Asimismo, explicó que la certificación no debe verse únicamente como un requisito profesional, sino como un proceso permanente de actualización de conocimientos, fortalecimiento de competencias y mejora continua en la práctica médica.

Panamá busca fortalecer la confianza de los pacientes

Por su parte, Raquel Gutiérrez de Mocks, presidenta del Colegio Médico de Panamá y especialista en medicina familiar, indicó que el proceso constituye una herramienta de rendición de cuentas ante la sociedad y una oportunidad para fortalecer la confianza de los pacientes en los profesionales de la salud.

image

La dirigente médica señaló que la profesión requiere mecanismos de autorregulación y destacó que el marco legal vigente permite avanzar en este tipo de iniciativas orientadas a elevar los estándares de calidad en el ejercicio de la medicina.

Actualización permanente de conocimientos

La certificación y recertificación de especialidades médicas tienen como objetivo verificar que los especialistas mantengan vigentes sus conocimientos científicos, habilidades clínicas y competencias profesionales, de acuerdo con las mejores prácticas médicas disponibles.

Las autoridades indicaron que este proceso contribuirá a garantizar una atención más segura, eficiente y centrada en las necesidades de los pacientes.