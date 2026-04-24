Lotería explica retraso de los pagos de premios de la Lotto y Pega 3

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) atribuyó el retraso en el pago de premios de "Lotto" y "Pega 3" a una desconexión unilateral del sistema por parte de la empresa proveedora.
La institución aseguró que trabaja para obtener la información necesaria que permita cumplir, a la brevedad posible, con los pagos a los ganadores y la devolución de saldos de recargas a los billeteros.
La LNB instó a los usuarios a mantenerse informados a través de sus canales oficiales para conocer cuándo se reanudarán los desembolsos.