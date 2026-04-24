Panamá Nacionales -  24 de abril de 2026 - 11:22

Lotería explica retraso de los pagos de premios de la Lotto y Pega 3

La Lotería Nacional de Panamá indicó que el retraso de los pagos de la Lotto y Pega 3 surge tras el fallo de la CSJ.

Lotería Nacional se refiere a la Lotto y el Pega 3.

Lotería Nacional se refiere a la Lotto y el Pega 3.

Este incidente ocurre tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó el cese de la comercialización de dichos juegos electrónicos.

La institución aseguró que trabaja para obtener la información necesaria que permita cumplir, a la brevedad posible, con los pagos a los ganadores y la devolución de saldos de recargas a los billeteros.

La LNB instó a los usuarios a mantenerse informados a través de sus canales oficiales para conocer cuándo se reanudarán los desembolsos.

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