Sorteo de la Lotto y Pega 3 es suspendido por la Lotería Nacional tras fallo de la Corte

La Lotería Nacional de Beneficencia anunció la suspensión de la comercialización de los productos de lotería instantánea y electrónica, incluyendo Lotto y Pega 3 , tras un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia.

La medida responde a la decisión de la Sala Tercera, que declaró la nulidad de la adenda No. 5 del contrato suscrito entre la entidad y la empresa Scientific Games LLC, lo que obliga al cese de estas operaciones en el país.

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Lotería elimina Lotto y Pega 3 tras fallo: esto debes saber

Según el comunicado oficial, la suspensión entrará en vigor a partir del martes 21 de abril de 2026, una vez finalice el proceso correspondiente a esa fecha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046779551045308708?s=20&partner=&hide_thread=false La @lnbpma informó que a partir de hoy suspende la comercialización de los productos Lotto y Pega3, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró ilegal una adenda a un contrato suscrito entre la entidad y Scientific Games. pic.twitter.com/Fr5u8ySX6f — Telemetro Reporta (@TReporta) April 22, 2026

La entidad aclaró que los premios válidamente emitidos serán pagados, incluyendo aquellos que estén pendientes de reclamación, conforme a los términos establecidos para cada producto.

Demanda y fallo judicial

La demanda fue presentada por el abogado Pedro Meilán, quien cuestionó la legalidad de la modificación contractual que permitió la operación de estos juegos electrónicos.

La decisión de la Sala Tercera deja sin efecto la adenda que sustentaba el contrato, obligando a la suspensión inmediata de estos productos.

Contexto: críticas desde el Ejecutivo

El fallo se produce en medio de cuestionamientos previos desde el Gobierno. En agosto de 2025, el presidente José Raúl Mulino advirtió que la lotería electrónica estaba generando afectaciones a las finanzas de la institución.

Posición oficial

La Lotería reiteró su compromiso de continuar operando bajo principios de legalidad, transparencia y en beneficio de la población panameña.