Exsecretaria de la Contraloría obtuvo apartamento de 700 mil dólares y aumento salarial de hasta 5 mil

La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) ultima los detalles para la audiencia de garantías en contra de Zenia Vásquez, exsecretaria de la Contraloría General de la República . La exfuncionaria es investigada por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, tras detectarse una inconsistencia financiera superior a los 771 mil dólares cuyo origen no ha podido sustentar.

El caso se desarrolla en el marco de la investigación penal conocida como "Contraloría Paralela". Las indagaciones del Ministerio Público han puesto bajo la lupa los vínculos profesionales de Vásquez con la abogada Odilia Castillo, exasesora del excontralor Gerardo Solís.

De acuerdo con los elementos de convicción recabados por la Fiscalía, Vásquez adquirió una propiedad exclusiva en el sector de Santa María valorada en más de 700 mil dólares. La compra de este inmueble contrasta con los ingresos que percibía en ese momento, los cuales apenas superaban los 3 mil balboas mensuales. Asimismo, las autoridades confirmaron que la exsecretaria recibió un aumento salarial que elevó sus ingresos a 5,500.00 balboas tras ser ascendida por Solís al cargo de asistente ejecutiva.

Se tiene previsto que la audiencia, en la que se solicitará la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares, inicie a las 2:00 p.m. de este viernes.