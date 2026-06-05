Caso Contraloría Paralela: Aprehenden a Zenia Vásquez, exsecretaria de la Contraloría

La exsecretaria general de la Contraloría General de la República , Zenia Vásquez de Palacios, fue aprehendida por las autoridades como parte de las investigaciones que se desarrollan dentro del caso conocido como “Contraloría Paralela”.

La diligencia forma parte de una investigación relacionada con el supuesto manejo irregular de fondos públicos y otros posibles delitos contra la administración pública.

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Investigación por presunto enriquecimiento injustificado

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, Vásquez de Palacios es investigada por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062863557432082690?s=20&partner=&hide_thread=false La exsecretaria general de la Contraloría, Zenia Vásquez de Palacios, fue aprehendida como parte de las investigaciones por el caso denominado "Contraloría Paralela", relacionada con el supuesto mal manejo de fondos del Estado.



Se le vincula al delito de presunto enriquecimiento… pic.twitter.com/ONuw22pwO0 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 5, 2026

Las pesquisas apuntan a que la exfuncionaria no habría podido justificar el origen de más de 771 mil dólares detectados durante las investigaciones financieras realizadas por las autoridades competentes.

Caso “Contraloría Paralela”

La aprehensión se produce dentro de las investigaciones que buscan esclarecer presuntas irregularidades vinculadas al denominado caso “Contraloría Paralela”, una investigación que examina el supuesto uso indebido de recursos estatales.

Las autoridades han señalado que continúan recabando elementos de prueba para determinar posibles responsabilidades penales y administrativas relacionadas con este expediente.

Continúan las diligencias

Tras su aprehensión, la exfuncionaria deberá ser puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para el desarrollo de las audiencias y procedimientos establecidos por la ley.

El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance de los hechos y la posible participación de otras personas vinculadas al caso.

Presunción de inocencia

Como establece la legislación panameña, toda persona investigada o procesada mantiene su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada emitida por los tribunales competentes.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, sobre nuevas medidas cautelares o imputaciones adicionales relacionadas con este caso.