Panamá Nacionales -  5 de junio de 2026 - 12:14

Pagos del MIDES 2026: beneficiarios por ACH cobrarán hasta el 12 de junio

Los desembolsos del MIDES en áreas de difícil acceso para los beneficiarios de todos los programas iniciarán el 15 de junio.

Entrega de tarjetas clave social del MIDES.

Entrega de tarjetas clave social del MIDES.

MIDES
Ana Canto
Por Ana Canto

Este lunes 8 de junio, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) continuará el segundo periodo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) correspondiente al año 2026, especialmente para los beneficiarios que retiran sus dineros por las Tarjetas Clave Social.

Los desembolsos se realizarán también en áreas de difícil acceso para los beneficiarios de los programas: 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y SENAPAN, durante el 15 al 19 de junio.

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Calendario de pagos del MIDES 2026

Pago por tarjeta clave social

  • Segundo pago: del 1 al 12 de junio
  • Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
  • Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre

Pago en áreas de difícil acceso

  • Segundo pago: del 15 al 19 de junio
  • Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
  • Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre

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Calendario de pagos 2026 del MIDES.

Calendario de pagos 2026 del MIDES.

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