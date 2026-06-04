Panamá Nacionales -  4 de junio de 2026 - 11:43

MIDES invita a la segunda edición de la Gran Feria Familiar en el Parque Omar

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Comisión Nacional de Valores anunciaron la segunda edición de la Gran Feria Familiar.

Mes de la Familia: MIDES anuncian feria familiar. 

Mes de la Familia: MIDES anuncian feria familiar. 

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La actividad iniciará a las 8:00 a.m. bajo el lema "Rescatamos la familia, rescatamos Panamá" y ofrecerá una amplia variedad de atracciones y actividades para todas las edades.

De acuerdo con Patricia Crespo, coordinadora del MIDES, los asistentes podrán disfrutar de:

Actividades confirmadas por el MIDES

  • Show canino
  • Tirolesa
  • Robótica
  • Realidad virtual
  • Presentaciones artísticas
  • Recorrido de caballos
  • Jornada de vacunación
  • Actividades recreativas para toda la familia

Además, se habilitará una jornada de vacunación y otros servicios orientados al bienestar de las familias que participen en el evento.

La feria busca promover la integración familiar, la convivencia y el fortalecimiento de los valores en un ambiente seguro y recreativo.

Las autoridades invitaron a la población a asistir y disfrutar de las diferentes actividades preparadas para conmemorar el Mes de la Familia.

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