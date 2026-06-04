MIDES invita a la segunda edición de la Gran Feria Familiar en el Parque Omar

En el marco de la celebración del Mes de la Familia, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Comisión Nacional de Valores invitaron a la ciudadanía a participar en la segunda edición de la Gran Feria Familiar, que se desarrollará el sábado 13 de junio en el Parque Omar.

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La actividad iniciará a las 8:00 a.m. bajo el lema "Rescatamos la familia, rescatamos Panamá" y ofrecerá una amplia variedad de atracciones y actividades para todas las edades.

De acuerdo con Patricia Crespo, coordinadora del MIDES, los asistentes podrán disfrutar de:

Actividades confirmadas por el MIDES

Show canino

Tirolesa

Robótica

Realidad virtual

Presentaciones artísticas

Recorrido de caballos

Jornada de vacunación

Actividades recreativas para toda la familia

Además, se habilitará una jornada de vacunación y otros servicios orientados al bienestar de las familias que participen en el evento.

La feria busca promover la integración familiar, la convivencia y el fortalecimiento de los valores en un ambiente seguro y recreativo.

Las autoridades invitaron a la población a asistir y disfrutar de las diferentes actividades preparadas para conmemorar el Mes de la Familia.