MIDES invita a la segunda edición de la Gran Feria Familiar en el Parque Omar

En el marco de la celebración del Mes de la Familia, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Comisión Nacional de Valores invitaron a la ciudadanía a participar en la segunda edición de la Gran Feria Familiar, que se desarrollará el sábado 13 de junio en el Parque Omar.
La actividad iniciará a las 8:00 a.m. bajo el lema "Rescatamos la familia, rescatamos Panamá" y ofrecerá una amplia variedad de atracciones y actividades para todas las edades.
De acuerdo con Patricia Crespo, coordinadora del MIDES, los asistentes podrán disfrutar de:
Actividades confirmadas por el MIDES
- Show canino
- Tirolesa
- Robótica
- Realidad virtual
- Presentaciones artísticas
- Recorrido de caballos
- Jornada de vacunación
- Actividades recreativas para toda la familia
Además, se habilitará una jornada de vacunación y otros servicios orientados al bienestar de las familias que participen en el evento.
La feria busca promover la integración familiar, la convivencia y el fortalecimiento de los valores en un ambiente seguro y recreativo.
Las autoridades invitaron a la población a asistir y disfrutar de las diferentes actividades preparadas para conmemorar el Mes de la Familia.