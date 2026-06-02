Pago del MIDES 2026: más de 3 mil nuevos beneficiarios cobran esta semana

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) inició el segundo pago de 2026 de los programas de Transferencia Monetaria Condicionada, beneficiando a más de 186 mil personas en todo el país y con una inversión superior a los 54 millones de dólares.

Pagos del MIDES: nuevos beneficiarios de 120 a los 65

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, informó que durante esta jornada se incorporaron más de 3 mil nuevos beneficiarios a los distintos programas sociales que desarrolla la institución.

"Estamos alrededor de 186 mil beneficiarios. En esta vuelta logramos incluir a más de 3 mil nuevos beneficiarios, porque hace algunos meses tuvimos el cruce de información con la Autoridad de Transporte, lo cual nos permitió sacar de algunos programas a personas que tenían cupos de taxis, dos y tres carros. Seguimos nosotros en ese chequeo de cada uno de los beneficiarios para que cumplan los requisitos", explicó la ministra. "Estamos alrededor de 186 mil beneficiarios. En esta vuelta logramos incluir a más de 3 mil nuevos beneficiarios, porque hace algunos meses tuvimos el cruce de información con la Autoridad de Transporte, lo cual nos permitió sacar de algunos programas a personas que tenían cupos de taxis, dos y tres carros. Seguimos nosotros en ese chequeo de cada uno de los beneficiarios para que cumplan los requisitos", explicó la ministra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2061779543438786683?s=20&partner=&hide_thread=false “Hemos iniciado el segundo pago, estamos en el periodo de entrega de tarjetas para todas esas personas que hemos incluido, que este mes han sido un poco más de 3 mil, cumpliéndole a más de 186 mil beneficiarios de nuestros cuatro programas de Transferencia Monetaria Condicionada,… pic.twitter.com/ipudrHsSMl — Telemetro Reporta (@TReporta) June 2, 2026

La funcionaria destacó que la entidad mantiene un proceso permanente de verificación para garantizar que los recursos lleguen a las personas que realmente cumplen con los criterios establecidos.

Jornadas de acción social del MIDES

Además, anunció el inicio de jornadas de acción social que se realizarán semanalmente en diferentes regiones del país.

"A partir del mes de junio hemos comenzado jornadas de acciones sociales que no se van a limitar solo a las fechas de pago, sino que las vamos a hacer todos los jueves a través del país. Este jueves 4 de junio estamos llegando a Los Santos, Panamá Norte, Panamá Oeste y Chiriquí", indicó. "A partir del mes de junio hemos comenzado jornadas de acciones sociales que no se van a limitar solo a las fechas de pago, sino que las vamos a hacer todos los jueves a través del país. Este jueves 4 de junio estamos llegando a Los Santos, Panamá Norte, Panamá Oeste y Chiriquí", indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2061781411271413883?s=20&partner=&hide_thread=false “A partir del mes de junio hemos comenzado jornadas de acciones sociales que no se van a limitar solo a las fechas de pago, sino que las vamos a hacer todos los jueves a través del país. Este jueves 4 de junio estamos llegando a Los Santos, Panamá Norte, Panamá Oeste, Chiriquí y… pic.twitter.com/7DViTp2lp0 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 2, 2026

Según explicó Carles, estas actividades incluirán la participación de otras instituciones gubernamentales, entre ellas el Ministerio de Salud (MINSA) y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), con el objetivo de acercar servicios a comunidades de difícil acceso.

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La ministra también confirmó que actualmente se desarrolla el proceso de entrega de tarjetas para los nuevos beneficiarios incorporados a los programas.

MIDES destina más de $54 millones

"Hemos iniciado el segundo pago, estamos en el periodo de entrega de tarjetas para todas esas personas que hemos incluido, que este mes han sido un poco más de 3 mil, cumpliéndole a más de 186 mil beneficiarios de nuestros cuatro programas de Transferencia Monetaria Condicionada, con un aporte de más de 54 millones de dólares", señaló. "Hemos iniciado el segundo pago, estamos en el periodo de entrega de tarjetas para todas esas personas que hemos incluido, que este mes han sido un poco más de 3 mil, cumpliéndole a más de 186 mil beneficiarios de nuestros cuatro programas de Transferencia Monetaria Condicionada, con un aporte de más de 54 millones de dólares", señaló.

Los programas de Transferencia Monetaria Condicionada incluyen beneficios como 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Alimentario de SENAPAN, dirigidos a sectores vulnerables de la población.