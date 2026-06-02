Panamá Nacionales -  2 de junio de 2026 - 08:25

IFARHU 2026: requisitos y lugares de entrega para cobrar becas por cheque el 3 de junio

Conozca los requisitos para cobrar el último pago 2025 y el primer pago 2026 de becas y asistencias vigentes del IFARHU por cheque.

¿Qué documentos necesito para cobrar mi beca del IFARHU?

¿Qué documentos necesito para cobrar mi beca del IFARHU?

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) dio a conocer los requisitos que deberán cumplir los estudiantes beneficiarios de becas y asistencias vigentes para recibir el último pago de 2025 y el primer pago de 2026 mediante cheque.

Los desembolsos están dirigidos a estudiantes de primaria, premedia y media que forman parte de los programas vigentes de la institución.

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¿Qué beneficios serán pagados?

Los pagos incluyen a beneficiarios de los siguientes programas:

  • Concurso General
  • Puesto Distinguido
  • Asistencia de Discapacidad
  • Asistencias Económicas

Requisitos para cobrar el último pago 2025

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Para recibir el desembolso correspondiente al último pago de 2025, los beneficiarios deberán presentar:

  • Recibo de entrega de boletín hasta el segundo trimestre de 2025.
  • Cédula vigente en original del representante legal y del estudiante.

Requisitos para cobrar el primer pago 2026

Para el primer desembolso de 2026 será necesario presentar:

  • Recibo de entrega de documentos del boletín completo.
  • Recibo de matrícula correspondiente al año escolar 2026.
  • Cédula vigente en original del representante legal y del estudiante.

Importante para el retiro del cheque

El IFARHU recordó que únicamente podrá ingresar al centro de atención la persona que realizará el cobro, por lo que no será necesaria la presencia del estudiante beneficiario.

Lugares de entrega de becas por el IFARHU - Miércoles 3 de junio

Para el miércoles 3 de junio corresponden a los corregimientos de Arnulfo Arias y Belisario Frías. Conoce los centros educativos ingresando al link de Agencia Regional de San Miguelito.

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