UNACHI bajo investigación: ¿Por qué estudiantes piden la renuncia de Etelvina de Bonagas?

La crisis que enfrenta la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) sumó este lunes un nuevo capítulo luego de que estudiantes y profesores de la Facultad de Comunicación Social aprobaran una resolución en la que solicitan la renuncia de la rectora, Etelvina de Bonagas, así como de los vicerrectores de la institución.

En el documento, los miembros de la facultad exhortan a las autoridades universitarias a deponer sus intereses particulares y permitir que las investigaciones en curso se desarrollen con transparencia y sin ningún tipo de injerencia.

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Rectora de la UNACHI, Etelvina de Bonagas se defiende tras acusaciones

Mientras tanto, la defensa de la rectora mantiene su postura de que Etelvina de Bonagas continuará ejerciendo sus funciones al frente de la universidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2061588101453979955?s=20&partner=&hide_thread=false El abogado Jorge Robinson, reiteró que la intención de la rectora de la @UNACHIpanama, Etelvina de Bonagas, es mantenerse en el cargo, cumplir con sus funciones y señaló que la nota presentada ante el @MeducaPma no es auténtica.

Aseguró que sus bienes patrimoniales fueron… pic.twitter.com/aqe8vIPyLL — Telemetro Reporta (@TReporta) June 1, 2026

El abogado Jorge Robinson aseguró que la intención de la rectora es permanecer en el cargo y sostuvo que la nota presentada ante el Ministerio de Educación (MEDUCA), relacionada con el caso, no es auténtica.

Además, afirmó que los bienes patrimoniales de la rectora fueron debidamente auditados, rechazando los cuestionamientos que han surgido en medio de la controversia.

Por otra parte, el Ministerio de Educación dio un nuevo paso en el proceso al formalizar una denuncia por presuntas irregularidades vinculadas a la UNACHI.

¿Qué acciones ha tomado el MEDUCA?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2061587349851537739?s=20&partner=&hide_thread=false "Hoy estamos formalizando la denuncia de la cual hicimos los señalamientos en la mañana, en la conferencia de prensa. Todo lo que ha llegado al @MeducaPma en temas de la Unachi, y estamos poniendo en conocimiento de las autoridades", manifestó Nilka González, directora nacional… pic.twitter.com/OVKPRUvWqb — Telemetro Reporta (@TReporta) June 1, 2026

"Hoy estamos formalizando la denuncia de la cual hicimos los señalamientos en la mañana, en la conferencia de prensa. Todo lo que ha llegado al MEDUCA en temas de la UNACHI, y estamos poniendo en conocimiento de las autoridades", manifestó Nilka González, directora nacional de Asesoría Legal del MEDUCA. "Hoy estamos formalizando la denuncia de la cual hicimos los señalamientos en la mañana, en la conferencia de prensa. Todo lo que ha llegado al MEDUCA en temas de la UNACHI, y estamos poniendo en conocimiento de las autoridades", manifestó Nilka González, directora nacional de Asesoría Legal del MEDUCA.

La funcionaria acudió ante las autoridades competentes para presentar la documentación relacionada con las denuncias recibidas por la entidad.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, manifestó que como sociedad no se puede continuar ignorando los señalamientos que pesan sobre la universidad.

¿Qué denuncias enfrenta la UNACHI?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2061603807939944767?s=20&partner=&hide_thread=false Estudiantes y profesores de la Facultad de Comunicación Social de la @UNACHIpanama emitieron una resolución para solicitar la renuncia de Etelvina de Bonagas y los vicerrectores, a deponer sus intereses y permitir que las investigaciones se desarrollen con transparencia y sin… pic.twitter.com/02xqyDu1mo — Telemetro Reporta (@TReporta) June 2, 2026

Molinar aseguró que, durante conversaciones sostenidas con la rectora Etelvina de Bonagas, esta habría reconocido las anomalías señaladas dentro de la institución, motivo por el cual se preparó una denuncia penal para ser presentada ante el Ministerio Público.

El caso continúa generando reacciones tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria, mientras las autoridades avanzan con las investigaciones para determinar si existieron irregularidades administrativas o de otra naturaleza dentro de la casa de estudios superiores.