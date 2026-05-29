IFARHU y CONEP definen carreras prioritarias para el mercado laboral panameño

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) sostuvieron una reunión estratégica con el objetivo de definir las carreras prioritarias que requiere Panamá para fortalecer la mano de obra calificada.
Mediante el intercambio de ideas y propuestas concretas sobre las áreas profesionales con mayor demanda, se proyecta el diseño de programas educativos que impacten directamente en el desarrollo económico y social del país.