IFARHU y CONEP definen carreras prioritarias para el mercado laboral panameño

IFARHU y CONEP definen carreras prioritarias para el mercado laboral.

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) sostuvieron una reunión estratégica con el objetivo de definir las carreras prioritarias que requiere Panamá para fortalecer la mano de obra calificada.

Durante el encuentro, ambas organizaciones abordaron la necesidad urgente de alinear la oferta académica con las demandas actuales del mercado laboral y los sectores productivos en el país.

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Mediante el intercambio de ideas y propuestas concretas sobre las áreas profesionales con mayor demanda, se proyecta el diseño de programas educativos que impacten directamente en el desarrollo económico y social del país.