Caso UNACHI: procurador revela detalles de investigación por presuntas irregularidades

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, ofreció declaraciones sobre la inspección ocular realizada en el Registro Público este viernes. El operativo tuvo como objetivo recabar información clave dentro de una investigación por presuntas irregularidades en la Universidad Autónoma de Chiriquí ( UNACHI ).

El jefe del Ministerio Público indicó que la investigación se originó tras una denuncia anónima presentada ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI). Dicha entidad declinó competencia en el caso y trasladó el expediente a la Procuraduría.

Gómez enfatizó que las diligencias buscan identificar bienes e inmuebles registrados a nombre de personas naturales, así como recabar cualquier información registral que colabore con la causa.

Hasta la fecha, las pesquisas abarcan a 13 personas naturales y 12 personas jurídicas, sobre quienes se verifica la existencia de propiedades.

Debido a que el caso se encuentra en fase preliminar, el procurador aclaró que la Procuraduría no contempla solicitar la remoción del cargo de la rectora de la UNACHI, Etelvina de Bonagas, por el momento.