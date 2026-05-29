IFARHU anuncia entrega de documentos para becarios de universidades privadas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció el inicio de la recepción de documentos para universitarios con becas vigentes de universidades particulares en Panamá Centro. La entrega se realizará desde el 1 de junio en la sede principal del IFARHU, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.