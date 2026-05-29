Panamá Nacionales -  29 de mayo de 2026 - 11:57

IFARHU anuncia entrega de documentos para becarios de universidades privadas

El IFARHU informó que, a partir del 1 de junio, estudiantes con becas vigentes de universidades particulares en Panamá Centro podrán entregar sus documentos.

IFARHU: recepción de documentos para universidades privadas. 

IFARHU: recepción de documentos para universidades privadas. 

IFARHU
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció el inicio de la recepción de documentos para universitarios con becas vigentes de universidades particulares en Panamá Centro. La entrega se realizará desde el 1 de junio en la sede principal del IFARHU, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

La institución recordó que los estudiantes deberán presentar sus créditos completos y el último recibo de matrícula vigente para completar el trámite correspondiente.

Puede leer: IFARHU anuncia centros de pago para becas vigentes este viernes 29 de mayo

El proceso está dirigido a beneficiarios de licenciatura y maestría de universidades privadas y no incluye a estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026.

IFARHU: Calendario de atención lunes 1 de junio

  • IFARHU sede central – todas las facultades
  • Universidad Ganexa
  • Universidad Santander
  • Universidad Americana
  • Universidad Hosanna
  • Universidad Panamericana

IFARHU: Calendario de atención martes 2 de junio

  • IFARHU sede central – todas las facultades
  • Anden Business School
  • Albrook Flight Superior Institute
  • Instituto Especializado de Artes y Folklore
  • Centro Tecnológico de Panamá
  • COSPAE Instituto de Inglés
  • Instituto Latinoamericano

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