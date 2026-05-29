Panamá Nacionales -  29 de mayo de 2026 - 11:01

Procurador inspecciona Registro Público por investigación vinculada a la UNACHI

La diligencia en el Registro Público busca identificar las propiedades de la rectora de la UNACHI, Etelvina Medianero de Bonagas.

Procurador Luis Carlos Gómez lidera inspección ocular en el Registro Público.

Procurador Luis Carlos Gómez lidera inspección ocular en el Registro Público.

Ana Canto
Por Ana Canto

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, lideró una inspección ocular en la sede del Registro Público en la ciudad de Panamá, como parte de las investigaciones relacionadas a presuntas irregularidades en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).

De acuerdo con la información recabada, la diligencia busca identificar las propiedades de la rectora de la UNACHI, Etelvina Medianero de Bonagas, y de sus familiares cercanos, incluyendo a sus hijos.

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El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, informó que el pasado lunes 25 de mayo recibió a una delegación de representantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), con el objetivo de ofrecerles asistencia técnica para optimizar la administración de su presupuesto.

Las declaraciones surgen en medio de un fuerte escrutinio público sobre el manejo de los fondos de la institución de educación superior. De acuerdo con datos del Gobierno, el salario promedio que se paga en la UNACHI es el más alto de todas las universidades públicas del país, superando en algunos casos entre un 60% y un 70% a los sueldos otorgados en otras entidades estatales.

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