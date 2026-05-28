IFARHU prevé efectuar pronto el primer pago del PASE-U 2026

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) contempla realizar el primer pago del año 2026 del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) a finales del mes de junio. Así lo detalló el director de la entidad durante una entrevista en el programa En Contexto de ECO TV.

La fecha definitiva se establecerá una vez concluya el proceso actual de depuración de las listas de beneficiarios. Para ello, la institución mantiene una coordinación estrecha con el Ministerio de Educación (MEDUCA) con el fin de validar el listado oficial de los estudiantes matriculados en el sistema escolar.

Modernización del sistema: Pagos mediante ACH

En línea con los planes de modernización, el IFARHU informó que se encuentra a la espera del refrendo de un convenio con una entidad bancaria local. Este acuerdo permitirá iniciar la distribución de tarjetas clave para hacer efectivo el pago del PASE-U a través de transferencias electrónicas (ACH).

De acuerdo con la dirección de la institución, este nuevo método de pago busca transformar la gestión operativa de los beneficios escolares. Los objetivos principales de esta transición incluyen:

Ahorro presupuestario: Eliminar la emisión de cheques, lo que representa un ahorro de un millón de dólares por trimestre.

Eliminar la emisión de cheques, lo que representa un ahorro de un millón de dólares por trimestre. Optimización del gasto: Los padres de familia podrán utilizar los fondos exclusivamente en supermercados, uniformes, útiles, colegiaturas y transporte escolar.

Los padres de familia podrán utilizar los fondos exclusivamente en supermercados, uniformes, útiles, colegiaturas y transporte escolar. Centralización: Todos los beneficios económicos que reciba el becado podrán ser depositados en una sola cuenta bancaria.

Todos los beneficios económicos que reciba el becado podrán ser depositados en una sola cuenta bancaria. Educación financiera: Se implementarán mecanismos de aprendizaje dirigidos a padres y estudiantes sobre el resguardo y la distribución del dinero.