Mega Bingo TV Mundial 2026: hora y dónde ver hoy

El tercer sorteo del Mega Bingo TV Mundial 2026 se realizará este jueves 28 de mayo a las 7:00 p.m. y podrá verse en vivo a través de RPC TV. El popular juego mantiene el entusiasmo de miles de participantes en todo Panamá, ya que ofrece la oportunidad de ganar importantes premios con un solo cartón.
Los boletos tienen un costo de B/.5.00 y son válidos para todas las fechas de sorteos programadas, permitiendo múltiples oportunidades de ganar sin necesidad de comprar nuevos cartones.
Mega Bingo TV Mundial: conoce cuándo serán los próximos sorteos
Próximas fechas de sorteos
- 20 de agosto
El Mega Bingo TV Mundial forma parte de una iniciativa impulsada junto al Despacho de la Primera Dama, con el objetivo de recaudar fondos para mejorar albergues y apoyar proyectos sociales en Panamá.