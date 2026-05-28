MEF revela que salarios en la UNACHI superan hasta 70% a otras universidades

El ministro de Economía y Finanzas ( MEF ), Felipe Chapman, informó que el pasado lunes 25 de mayo recibió a una delegación de representantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), con el objetivo de ofrecerles asistencia técnica para optimizar la administración de su presupuesto.

Las declaraciones surgen en medio de un fuerte escrutinio público sobre el manejo de los fondos de la institución de educación superior. De acuerdo con datos del Gobierno, el salario promedio que se paga en la UNACHI es el más alto de todas las universidades públicas del país, superando en algunos casos entre un 60% y un 70% a los sueldos otorgados en otras entidades estatales.

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Ante esta disparidad, Chapman indicó que el Ejecutivo ha abogado por una reestructuración profunda de los fondos de la UNACHI para garantizar el rendimiento y la transparencia de los recursos públicos.

La principal preocupación del Gobierno central radica en el impacto que esta crisis administrativa pueda tener sobre el alumnado. El MEF enfatizó que busca evitar que los estudiantes "paguen los platos rotos" de la situación actual o que sean utilizados como un "escudo" por las autoridades universitarias.

En ese sentido, la institución reiteró su disposición de brindar el apoyo técnico necesario para reordenar las finanzas en beneficio exclusivo de la comunidad educativa.

Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, reforzó la postura del Ejecutivo durante su conferencia de prensa semanal de este jueves. El mandatario rechazó categóricamente la permanencia de Etelvina de Bonagas en el cargo de rectora, un día después de que el Consejo Universitario de la UNACHI confirmara su continuidad.