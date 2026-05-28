La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que las visitas familiares en los centros penitenciarios La Nueva Joya y La Joyita serán reactivadas, luego de las restricciones temporales aplicadas como medida preventiva tras los hechos de violencia registrados recientemente.
Panamá Nacionales - 28 de mayo de 2026 - 07:30
Reanudan visitas familiares en las cárceles La Nueva Joya y La Joyita
Las autoridades mantienen activados los operativos de vigilancia permanentes para garantizar el orden durante las visitas.
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Asimismo, la entidad comunicó que mantiene activado el pie de fuerza y los operativos de vigilancia permanentes para garantizar el orden dentro de las instalaciones. Las autoridades exhortaron a los familiares y a la ciudadanía a mantenerse atentos a los canales oficiales para recibir información veraz y actualizada.
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