Reanudan visitas familiares en las cárceles La Nueva Joya y La Joyita.

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que las visitas familiares en los centros penitenciarios La Nueva Joya y La Joyita serán reactivadas, luego de las restricciones temporales aplicadas como medida preventiva tras los hechos de violencia registrados recientemente.

Asimismo, la entidad comunicó que mantiene activado el pie de fuerza y los operativos de vigilancia permanentes para garantizar el orden dentro de las instalaciones. Las autoridades exhortaron a los familiares y a la ciudadanía a mantenerse atentos a los canales oficiales para recibir información veraz y actualizada.