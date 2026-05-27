Avioneta realiza aterrizaje de emergencia en Aguadulce tras falla mecánica

Una avioneta con matrícula HP-1861, que despegó la tarde de este miércoles del Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a la ciudad de Santiago de Veraguas, realizó un aterrizaje de emergencia en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, tras presentar fallas mecánicas en pleno vuelo. Las dos personas que viajaban a bordo resultaron ilesas.
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La avioneta con matrícula HP-1861 que despegó esta tarde del Aeropuerto Marcos A. Gelabert hacia la ciudad de Santiago, con dos personas a bordo, presentó fallas cuando sobrevolaba por Aguadulce, por lo que el piloto realizó un aterrizaje de emergencia.— Telemetro Reporta (@TReporta) May 27, 2026
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