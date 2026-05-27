Avioneta realiza aterrizaje de emergencia en Aguadulce tras falla mecánica

Una avioneta con matrícula HP-1861, que despegó la tarde de este miércoles del Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a la ciudad de Santiago de Veraguas, realizó un aterrizaje de emergencia en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, tras presentar fallas mecánicas en pleno vuelo. Las dos personas que viajaban a bordo resultaron ilesas.