Panamá Nacionales -  27 de mayo de 2026 - 18:02

Avioneta realiza aterrizaje de emergencia en Aguadulce tras falla mecánica

La avioneta que despegó la tarde de este miércoles del Aeropuerto Marcos A. Gelabert realizó un aterrizaje de emergencia en el distrito de Aguadulce.

Avioneta realiza aterrizaje de emergencia en Aguadulce.

Avioneta realiza aterrizaje de emergencia en Aguadulce.

Ana Canto
Por Ana Canto

Una avioneta con matrícula HP-1861, que despegó la tarde de este miércoles del Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a la ciudad de Santiago de Veraguas, realizó un aterrizaje de emergencia en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, tras presentar fallas mecánicas en pleno vuelo. Las dos personas que viajaban a bordo resultaron ilesas.

"El piloto reportó una fuerte vibración en el motor, así como pérdida de altitud y del sistema GPS", detalló la precisó la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC). La institución añadió que, tras recibir el reporte de alerta, "se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y salvamento".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2059760042908205176&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Asamblea Nacional aprueba en tercer debate proyecto de ley de sustancia económica

Gobierno otorga rebaja de pena a 959 privados de libertad

SENAFRONT incorpora 285 nuevos agentes en ceremonia realizada en Metetí

Recomendadas

Más Noticias