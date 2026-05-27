Hombre de 42 años fallece por hantavirus en Herrera

El Ministerio de Salud (MINSA) confirmó el fallecimiento de un hombre de 42 años a causa de hantavirus en la provincia de Herrera. El paciente, residente en el distrito de Ocú, se dedicaba a labores agropecuarias en el distrito de Montijo, provincia de Veraguas, lugar donde comenzó a manifestar los primeros síntomas.

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Debido a complicaciones respiratorias, el trabajador fue atendido inicialmente en instalaciones hospitalarias de Ocú. Tras agravarse su condición pulmonar, se le trasladó al Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero y, posteriormente, al Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas, donde pruebas de laboratorio confirmaron el diagnóstico positivo por hantavirus IgM.

Refuerzan vigilancia epidemiológica

Ante este deceso, las autoridades médicas informaron que han reforzado la vigilancia epidemiológica en la región y reiteraron a la población, especialmente en áreas rurales y agrícolas, la necesidad de extremar las medidas preventivas.

El MINSA recordó que el hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con orina, heces o saliva de roedores infectados. Para reducir el riesgo de contagio, la entidad recomienda:

Ventilar los espacios cerrados durante al menos 30 minutos antes de ingresar.

Desinfectar las superficies con una solución de cloro antes de barrer o remover polvo.

Evitar la acumulación de basura y mantener la higiene en viviendas, depósitos y áreas de trabajo en zonas endémicas.

Asimismo, las autoridades instaron a la ciudadanía a no automedicarse y acudir de inmediato a un centro de salud ante la presencia de síntomas como fiebre alta, dolores musculares, fatiga, náuseas, dolor abdominal o dificultad para respirar.