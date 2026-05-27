Lotería Fiscal: ¿Dónde será el cuarto sorteo y cuáles son las provincias participantes?

La Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el cuarto sorteo regional de la Lotería Fiscal 2026 se llevará a cabo el jueves 28 de mayo del 2026.
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Lugar y hora del sorteo de la Lotería Fiscal
- Lugar: Mall Paseo Central (Herrera)
- Hora: 1:00 p.m.
- Fecha: Jueves 28 de mayo de 2026
El sorteo es organizado por la DGI junto al MEF, como parte de la iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria en el país mediante el uso de facturas fiscales.