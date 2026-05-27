Lotería Fiscal: ¿Dónde será el cuarto sorteo y cuáles son las provincias participantes?

Lotería Fiscal: ¿Dónde será el cuarto sorteo? Imagen creada con IA

Por María Hernández La Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el cuarto sorteo regional de la Lotería Fiscal 2026 se llevará a cabo el jueves 28 de mayo del 2026.

La actividad corresponde a la Región 4, integrada por las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé.

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