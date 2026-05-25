Chiriquí Nacionales -  25 de mayo de 2026 - 14:39

Lotería Fiscal Regional: ¿dónde ver el sorteo de este martes en vivo?

El Ministerio de Economía y Finanzas realizará este martes el segundo sorteo de la Lotería Fiscal regional, correspondiente a Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro.

 Tercer sorteo de la Lotería Fiscal. 

 Tercer sorteo de la Lotería Fiscal.  

@mefpma
María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizará el tercer sorteo de la Lotería Fiscal regional, este martes 26 de mayo, luego de la segunda jornada desarrollada en Westland Mall para la región de Panamá Oeste y Colón.

Los ciudadanos podrán seguir la transmisión oficial y consultar los listados de ganadores a través del canal de YouTube de la DGI y el MEF, así como en los en vivos de las cuentas oficiales de Instagram de @mefpma y @dgipma.

Puede leer: Conozca los afortunados ganadores del segundo sorteo de la Lotería Fiscal 2026

En esta ocasión participarán las regiones de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. El evento tendrá lugar en Federal Mall. La iniciativa impulsada por la Dirección General de Ingresos busca fortalecer la cultura tributaria y fomentar entre los ciudadanos la solicitud de facturas fiscales en cada compra o servicio.

Premios de hasta B/.10 mil en el tercer sorteo de la Lotería Fiscal

Las autoridades recordaron que durante cada sorteo regional se entregan premios de B/.1,000, B/.5,000 y hasta B/.10,000.

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