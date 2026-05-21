Panamá Nacionales -  21 de mayo de 2026 - 16:11

Conozca los afortunados ganadores del segundo sorteo de la Lotería Fiscal 2026

Una vez validadas las facturas de la Lotería Fiscal, los ganadores son contactados durante la transmisión del segundo sorteo regional.

Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevó a cabo este jueves 21 de mayo el segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal. El evento se desarrolló en las instalaciones de Westland Mall, en la provincia de Panamá Oeste, y fue transmitido en vivo a través de las redes sociales de la institución.

En esta ocasión, el programa premió a 25 contribuyentes procedentes de las provincias de Panamá Oeste, Colón y Darién, quienes se distribuyeron incentivos de B/.10,000.00, B/.5,000.00 y B/.1,000.00.

Ganadores de la Lotería Fiscal Regional

Ganadores de B/. 10,000.00

  • Cindy Quintero
  • Angélica Zhang
  • Rogelio Caballero
  • Mayubel Tenorio
  • Diamantina Araúz
Ganadores de B/. 5,000.00

  1. Yessenia Zamora
  2. Irasema Concepción
  3. Lourdes Santamaría
  4. Milagro Alveo
  5. Nidia Rangel
  6. Daniel Herrera
  7. Azucena Crespo
  8. Aristides Herrera
  9. Dalila Patiño
  10. Niurka Pérez
Ganadores de B/. 1,000.00

  1. Roberto Martínez
  2. Fernando Fanilla
  3. Joslam Sheperd
  4. José De La Cruz
  5. Olga De Meza
  6. Paúl Wachter
  7. Joel Caballero
  8. Ilia Nieto
  9. Edward Henríquez
  10. Yorbalinda Mathews
