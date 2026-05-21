Conozca los afortunados ganadores del segundo sorteo de la Lotería Fiscal 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevó a cabo este jueves 21 de mayo el segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal. El evento se desarrolló en las instalaciones de Westland Mall, en la provincia de Panamá Oeste, y fue transmitido en vivo a través de las redes sociales de la institución.
Ganadores de la Lotería Fiscal Regional
Ganadores de B/. 10,000.00
- Cindy Quintero
- Angélica Zhang
- Rogelio Caballero
- Mayubel Tenorio
- Diamantina Araúz
Ganadores de B/. 5,000.00
- Yessenia Zamora
- Irasema Concepción
- Lourdes Santamaría
- Milagro Alveo
- Nidia Rangel
- Daniel Herrera
- Azucena Crespo
- Aristides Herrera
- Dalila Patiño
- Niurka Pérez
Ganadores de B/. 1,000.00
- Roberto Martínez
- Fernando Fanilla
- Joslam Sheperd
- José De La Cruz
- Olga De Meza
- Paúl Wachter
- Joel Caballero
- Ilia Nieto
- Edward Henríquez
- Yorbalinda Mathews