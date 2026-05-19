Panamá Nacionales -  19 de mayo de 2026 - 15:56

Lista de ganadores del primer sorteo regional de la Lotería Fiscal

Una vez validadas las facturas de la Lotería Fiscal, los ganadores son contactados durante la transmisión del sorteo regional.

Loteria fiscal 2026 en Panamá. 

Loteria fiscal 2026 en Panamá. 

MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

Este martes 19 de mayo se realizó el primer sorteo regional de la Lotería Fiscal, beneficiando a 25 ganadores con premios de B/.10,000.00, B/.5,000.00 y B/.1,000.00, durante una transmisión en vivo a través de las redes sociales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en Los Andes Mal.

Ganadores de la Lotería Fiscal Regional

Ganadores de B/. 10,000.00

  • Carlos Lee
  • Abdel Concepción
  • Keyla Paz
  • Cristina Bonilla
  • Alexander Ortega
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2056834831883858377&partner=&hide_thread=false

Ganadores de B/. 5,000.00

  1. María Chung
  2. Luzmila García
  3. José Flores
  4. Ambar Agrioganic
  5. Kerube Cabezas
  6. Daniela Moris
  7. Graciela Lauz
  8. Karina Tolato
  9. Carla Solorzano
  10. Ailín Castrellón
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2056824062475669632&partner=&hide_thread=false

Ganadores de B/. 1,000.00

  1. María Gutiérrez
  2. Rubén Ardines
  3. Luis Cárdenas
  4. Yarissa Soto
  5. Horacio Martínez
  6. María Sarsanedas
  7. Marta Rivera
  8. Kevin Anderson
  9. Amy Holder
  10. Aura Batista

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2056820257860264406&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses lamenta muerte de fiscal Patricia Ossa

SINAPROC mantiene búsqueda de capitán desaparecido tras naufragio en Puerto Caimito

ITSE abre convocatoria para gerente educativo: ¿Qué necesitas para participar?

Recomendadas

Más Noticias