Lista de ganadores del primer sorteo regional de la Lotería Fiscal

Este martes 19 de mayo se realizó el primer sorteo regional de la Lotería Fiscal, beneficiando a 25 ganadores con premios de B/.10,000.00, B/.5,000.00 y B/.1,000.00, durante una transmisión en vivo a través de las redes sociales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en Los Andes Mal.
Ganadores de B/. 5,000.00
- María Chung
- Luzmila García
- José Flores
- Ambar Agrioganic
- Kerube Cabezas
- Daniela Moris
- Graciela Lauz
- Karina Tolato
- Carla Solorzano
- Ailín Castrellón
Ganadores de B/. 1,000.00
- María Gutiérrez
- Rubén Ardines
- Luis Cárdenas
- Yarissa Soto
- Horacio Martínez
- María Sarsanedas
- Marta Rivera
- Kevin Anderson
- Amy Holder
- Aura Batista