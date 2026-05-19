Asesinato de fiscal del Ministerio Público se investiga por presunta violencia doméstica

La noche de este lunes 18 de mayo, se registró el asesinato de una fiscal del Ministerio Público en el sector de Pueblo Nuevo, provincia de Panamá. El hecho ha sido vinculado preliminarmente con un presunto caso de violencia doméstica.

De acuerdo con la Policía Nacional, en la escena se halló un arma de fuego presuntamente utilizada en el femicidio, la cual ya forma parte de los indicios recabados por las autoridades.

La institución aclaró que el caso se mantiene bajo investigación judicial y que, hasta el momento, no guarda relación con estructuras del crimen organizado ni con delitos asociados a la delincuencia común.

Finalmente, la Policía hizo un llamado a los usuarios de redes sociales a respetar la memoria de la víctima y el dolor de sus familiares, instando a evitar la difusión de información falsa.