Panamá Nacionales -  20 de abril de 2026 - 14:21

Desaparece venezolano en San Miguelito: piden ayuda urgente

El Ministerio Público solicita ayuda para ubicar a Leonardo Arias, desaparecido en San Miguelito el 15 de abril. Conoce los detalles.

Desaparece venezolano en San Miguelito
Desaparece venezolano en San MiguelitoPGN

Desapareció en Los Andes 2

De acuerdo con el reporte, Arias Araque:

  • Reside en Los Andes 2
  • Corregimiento de Omar Torrijos
  • Fue visto por última vez el 15 de abril de 2026, en horas de la mañana, cuando salió de su residencia

La denuncia fue interpuesta por su esposa.

Números de la Fiscalía en San Miguelito para brindar información

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Las autoridades exhortan a la población a colaborar en caso de tener información sobre su paradero.

Puedes comunicarte a:

  • 520-3312
  • 520-3315 (Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Primera Subregional)
  • 511-7000 (Dirección de Investigación Judicial)

El Ministerio Público reitera la importancia de la colaboración ciudadana para agilizar la ubicación de personas desaparecidas.

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