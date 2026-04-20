Desaparece venezolano en San Miguelito: piden ayuda urgente

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de San Miguelito, solicitó el apoyo de la ciudadanía para ubicar a Leonardo Joel Arias Araque, de 43 años y nacionalidad venezolana.
Desapareció en Los Andes 2
De acuerdo con el reporte, Arias Araque:
- Reside en Los Andes 2
- Corregimiento de Omar Torrijos
- Fue visto por última vez el 15 de abril de 2026, en horas de la mañana, cuando salió de su residencia
La denuncia fue interpuesta por su esposa.
Números de la Fiscalía en San Miguelito para brindar información
Las autoridades exhortan a la población a colaborar en caso de tener información sobre su paradero.
Puedes comunicarte a:
- 520-3312
- 520-3315 (Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Primera Subregional)
- 511-7000 (Dirección de Investigación Judicial)
El Ministerio Público reitera la importancia de la colaboración ciudadana para agilizar la ubicación de personas desaparecidas.