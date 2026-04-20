Desaparece venezolano en San Miguelito: piden ayuda urgente

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de San Miguelito , solicitó el apoyo de la ciudadanía para ubicar a Leonardo Joel Arias Araque, de 43 años y nacionalidad venezolana.

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Desapareció en Los Andes 2

De acuerdo con el reporte, Arias Araque:

Reside en Los Andes 2

Corregimiento de Omar Torrijos

Fue visto por última vez el 15 de abril de 2026, en horas de la mañana, cuando salió de su residencia

La denuncia fue interpuesta por su esposa.

Números de la Fiscalía en San Miguelito para brindar información

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046305920452383049?s=20&partner=&hide_thread=false El Ministerio Público a través de la Fiscalía Regional de San Miguelito solicita el apoyo de la ciudadanía para ubicar a Leonardo Joel Arias Araque, de nacionalidad venezolana, y 43 años de edad.



Reside en Los Andes 2, corregimiento de Omar Torrijos, y fue visto por última vez… pic.twitter.com/Oi39eBpq00 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 20, 2026

Las autoridades exhortan a la población a colaborar en caso de tener información sobre su paradero.

Puedes comunicarte a:

520-3312

520-3315 (Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Primera Subregional)

511-7000 (Dirección de Investigación Judicial)

El Ministerio Público reitera la importancia de la colaboración ciudadana para agilizar la ubicación de personas desaparecidas.