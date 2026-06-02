Capturan a alias Tito Recorte, uno de los más buscados en Los Andes

Capturan a alias Tito Recorte, uno de los más buscados

Las autoridades capturaron este martes a Bernardo Alvarado, alias “Tito Recorte”, quien figuraba entre las personas más buscados del país y por cuya ubicación se ofrecía una recompensa de 5 mil dólares.

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Cae alias “Tito Recorte” en Los Andes 1; ofrecían recompensa de $5 mil

La aprehensión se llevó a cabo en el sector de Villa Esperanza, en Los Andes 1, distrito de San Miguelito, como parte de las acciones operativas desarrolladas por los organismos de seguridad.

Según la información oficial, Alvarado era requerido por las autoridades debido a su presunta vinculación con el grupo delictivo autodenominado “Sinaloa”, organización que mantenía operaciones en el distrito de San Miguelito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2061875042632323456?s=20&partner=&hide_thread=false Bernardo Alvarado, alias "Tito Recorte", uno de los más buscados, por quien se ofrecía una recompensa de 5 mil dólares, fue aprehendido en el sector de Villa Esperanza, en Los Andes 1.



Es requerido por su presunta vinculación al grupo delictivo autodenominado "Sinaloa" que… pic.twitter.com/EszGyMK9bT — Telemetro Reporta (@TReporta) June 2, 2026

"Tito Recorte" en lista de los más buscados

Alias “Tito Recorte” aparecía en la lista de los más buscados a nivel nacional, por lo que las autoridades habían habilitado una recompensa de 5 mil dólares para quienes suministraran información que facilitara su captura.

Tras su aprehensión, el sospechoso fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para continuar con los trámites judiciales correspondientes.

Los estamentos de seguridad reiteraron que continúan desarrollando operativos en distintos puntos del país con el objetivo de ubicar a personas requeridas por la justicia y combatir las actividades de grupos delictivos.