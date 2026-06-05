La historia del Corpus Christi en La Villa de Los Santos, el significado de las alfombras

La historia del Corpus Christi en La Villa de Los Santos

Las coloridas alfombras confeccionadas con flores y sal volvieron a engalanar las calles de La Villa de Los Santos durante la celebración del Corpus Christi , una de las manifestaciones religiosas y culturales más emblemáticas de Panamá.

Cada año, residentes, artesanos y voluntarios dedican horas de trabajo para crear impresionantes diseños que adornan el recorrido de las actividades litúrgicas y tradicionales de esta festividad.

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Las alfombras forman parte de las expresiones más representativas del Corpus Christi en La Villa de Los Santos, una celebración que combina elementos religiosos, históricos y folclóricos transmitidos de generación en generación.

Los diseños suelen incluir símbolos cristianos, figuras geométricas, imágenes religiosas y motivos inspirados en la identidad cultural de la región.

Arte efímero elaborado por la comunidad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062701973242065325?s=20&partner=&hide_thread=false Las alfombras confeccionadas con flores y sal, son parte de los principales atractivos de la celebración del Corpus Christi en La Villa de Los Santos. pic.twitter.com/8bTLMQ9zQE — Telemetro Reporta (@TReporta) June 5, 2026

La confección de las alfombras requiere planificación, creatividad y trabajo colectivo. Desde tempranas horas, familias, grupos comunitarios y organizaciones locales participan en la elaboración de estas obras temporales utilizando flores naturales, sal teñida y otros materiales decorativos.

El resultado transforma las calles del distrito en un escenario lleno de color y significado espiritual.

Uno de los mayores atractivos del Corpus Christi

Las alfombras son uno de los elementos más fotografiados y admirados por los visitantes nacionales y extranjeros que acuden a La Villa de Los Santos para presenciar las actividades del Corpus Christi.

La celebración también incluye procesiones religiosas, representaciones tradicionales, danzas y expresiones culturales que forman parte del patrimonio histórico de la provincia.

Patrimonio cultural panameño

El Corpus Christi de La Villa de Los Santos es reconocido como una de las festividades religiosas más importantes del país, destacándose por la preservación de costumbres ancestrales que reflejan la identidad cultural panameña.

A través de estas manifestaciones, la comunidad mantiene viva una tradición centenaria que continúa atrayendo a nuevas generaciones y fortaleciendo el turismo cultural en la región.

Las alfombras de flores y sal se mantienen como símbolo de devoción, creatividad y trabajo comunitario, convirtiéndose cada año en uno de los mayores atractivos de esta celebración.