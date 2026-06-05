IFARHU pagará prima de antigüedad a excolaboradores de 2023

El IFARHU continua con pago de PASE-U.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que realizará el pago de prima de antigüedad a 50 excolaboradores que finalizaron su relación laboral con la institución durante el año 2023.

Para cumplir con este compromiso, la entidad ha destinado un monto total de B/. 39,214.61.

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IFARHU: ¿Quiénes pueden cobrar la prima de antigüedad?

Según detalló el IFARHU, los beneficiarios corresponden a exfuncionarios que culminaron funciones durante el año 2023 y que cumplen con los requisitos establecidos para recibir esta prestación laboral.

La institución indicó que el listado de cédulas de los beneficiarios ya se encuentra disponible a través de sus canales oficiales.

¿Qué documentos deben presentar?: Requisitos para retirar la prima de antigüedad

Recepción de documentos 12-05 Recepción de documentos de nuevos becarios. IFARHU

Los excolaboradores deberán presentar una copia de su cédula de identidad personal vigente al momento de realizar el trámite de retiro.

Por su parte, quienes laboraron en el interior del país o en las comarcas deberán acudir a la sede regional correspondiente para gestionar el cobro de la prestación.

¿Qué hacer si tengo pagos pendientes de años anteriores?

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El IFARHU también recordó a exfuncionarios que mantienen pagos pendientes de prima de antigüedad correspondientes al período comprendido entre 2014 y 2022 que pueden acercarse a retirar los fondos que aún permanecen disponibles.

La entidad reiteró su llamado a verificar si forman parte de los beneficiarios y completar el trámite correspondiente.

¿Dónde consultar el listado de beneficiarios?

Para resolver dudas o solicitar información adicional, los interesados pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos:

502-4504

502-4505

502-4506

502-4518

Asimismo, el IFARHU recomendó consultar el listado oficial publicado en su página web y redes sociales para verificar si aparecen entre los beneficiarios del pago.

Con este desembolso, la institución continúa atendiendo los compromisos laborales pendientes con exservidores públicos que prestaron servicios en la entidad.