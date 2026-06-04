IFARHU anuncia centros de pago para becas vigentes este viernes 5 de junio

Fechas de pago para becas vigentes del IFARHU.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) continuará el viernes 5 de junio la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en las provincia de Panamá.

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Los pagos se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media que cuenten con los siguientes beneficios:

Concurso General (Panamá Centro)

Puesto Distinguido (Panamá Centro)

Asistencia de Discapacidad

Asistencias Económicas

IFARHU: centros de pago para este viernes 5 de junio

Provincia de Panamá

Centro de pago: Sede regional de San Miguelito

Horario: 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Dirigido a: estudiantes de los colegios ubicados en el corregimiento de: Omar Torrijos Herrera

Para verificar el calendario, ingrese al siguiente enlace: https://www.ifarhu.gob.pa/ultimo-pago-2025-y-primer-pago-2026-de-becas-y-asistencias-vigentes/