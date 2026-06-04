CEPANIM 2026: ¿cuándo inicia la entrega de certificados a los beneficiarios?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que durante este mes iniciará la comunicación con los jubilados beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora ( CEPANIM ) para coordinar la entrega de estos documentos.

Una vez que la institución contacte a las personas registradas, será indispensable que el beneficiario se presente en la sede regional asignada, en la fecha y hora establecidas, para retirar su certificado.

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Asimismo, la entidad indicó que la prioridad del proceso serán los jubilados sobrevivientes. Una vez que se logre un avance significativo con este grupo, se procederá con los trámites correspondientes a los beneficiarios fallecidos.

El registro del CEPANIM lo puede realizar a través del sitio web: https://cepanim.mef.gob.pa/portal

cepanim2026 El registro del CEPANIM avanza a nivel nacional.

CEPANIM 2026: MEF explica cálculo del beneficio

Para facilitar la comprensión del beneficio, el MEF compartió el siguiente caso práctico:

Si a un beneficiario se le retuvo un monto total de B/. 500.00 en concepto de Décimo Tercer Mes durante el periodo establecido, el cálculo se realizaría de la siguiente manera: