Panamá Nacionales -  4 de junio de 2026 - 10:18

CEPANIM 2026: ¿cuándo inicia la entrega de certificados a los beneficiarios?

El registro del CEPANIM lo puede realizar a través del sitio web habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Entrega de los certificados CEPANIM 2026 inician pronto. 
Entrega de los certificados CEPANIM 2026 inician pronto. 
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que durante este mes iniciará la comunicación con los jubilados beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) para coordinar la entrega de estos documentos.

Una vez que la institución contacte a las personas registradas, será indispensable que el beneficiario se presente en la sede regional asignada, en la fecha y hora establecidas, para retirar su certificado.

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Asimismo, la entidad indicó que la prioridad del proceso serán los jubilados sobrevivientes. Una vez que se logre un avance significativo con este grupo, se procederá con los trámites correspondientes a los beneficiarios fallecidos.

El registro del CEPANIM lo puede realizar a través del sitio web: https://cepanim.mef.gob.pa/portal

cepanim2026
El registro del CEPANIM avanza a nivel nacional.

El registro del CEPANIM avanza a nivel nacional.

CEPANIM 2026: MEF explica cálculo del beneficio

Para facilitar la comprensión del beneficio, el MEF compartió el siguiente caso práctico:

Si a un beneficiario se le retuvo un monto total de B/. 500.00 en concepto de Décimo Tercer Mes durante el periodo establecido, el cálculo se realizaría de la siguiente manera:

  • Se aplica el 3 % al monto retenido (B/. 500.00 X 0.03), lo que resulta en B/. 15.00.

  • Ese resultado se multiplica por los 34 años correspondientes (B/. 15.00 X 34).

  • El beneficiario recibiría un total de B/. 510.00 en su CEPANIM.

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