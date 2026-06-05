CEPANIM 2026: proceso de entrega para beneficiarios fallecidos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que los beneficiarios registrados en la plataforma de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) deberán estar atentos a las notificaciones oficiales, en las que se les indicarán la fecha, hora y lugar para el retiro del documento.
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De acuerdo con el cronograma oficial, la prioridad actual de entrega corresponde a los beneficiarios sobrevivientes. Una vez concluya la distribución de este primer grupo, se habilitará el llamado para los familiares de los beneficiarios fallecidos.
El registro en el sistema CEPANIM se mantiene habilitado y puede realizarse a través del portal web oficial: https://cepanim.mef.gob.pa/portal