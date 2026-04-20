Presidente Mulino deroga decreto que regula el servicio de transporte de plataformas digitales

El presidente de la República, José Raúl Mulino, derogó este lunes el Decreto Ejecutivo N°10, el cual pretendía regular el servicio de transporte selectivo a través de plataformas digitales y establecía la figura del "Taxi de Lujo".
En el diálogo participarán las siguientes entidades:
- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
- Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)
- Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)
- Dirección General de Ingresos (DGI)
A través de una nota oficial del Ministerio de la Presidencia, el mandatario reconoció que es necesario un diálogo más amplio para alcanzar una normativa clara y consensuada. El Ejecutivo subrayó que la decisión de dejar sin efecto el Decreto 10 busca garantizar un servicio óptimo para los usuarios y permitir que la nueva reglamentación recoja los aportes de todos los sectores del transporte.