Panamá Nacionales -  20 de abril de 2026 - 13:09

Presidente Mulino deroga decreto que regula el servicio de transporte de plataformas digitales

El presidente Mulino reconoció que es necesario un diálogo más amplio para alcanzar un decreto más claro y consensuado.

Presidente José Raúl Mulino deroga decreto que regula el servicio de transporte de plataformas digitales.

Presidente José Raúl Mulino deroga decreto que regula el servicio de transporte de plataformas digitales.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, derogó este lunes el Decreto Ejecutivo N°10, el cual pretendía regular el servicio de transporte selectivo a través de plataformas digitales y establecía la figura del "Taxi de Lujo".

Mediante un nuevo decreto promulgado hoy, se ordenó la creación de una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Gobierno. El objetivo de esta comisión es presentar una nueva propuesta de regulación en un plazo no mayor a 90 días, tras un proceso de consulta con todas las partes involucradas.

En el diálogo participarán las siguientes entidades:

  • Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
  • Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)
  • Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)
  • Dirección General de Ingresos (DGI)

A través de una nota oficial del Ministerio de la Presidencia, el mandatario reconoció que es necesario un diálogo más amplio para alcanzar una normativa clara y consensuada. El Ejecutivo subrayó que la decisión de dejar sin efecto el Decreto 10 busca garantizar un servicio óptimo para los usuarios y permitir que la nueva reglamentación recoja los aportes de todos los sectores del transporte.

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