Presidente Mulino deroga decreto que regula el servicio de transporte de plataformas digitales

Presidente José Raúl Mulino deroga decreto que regula el servicio de transporte de plataformas digitales. Viktor Bystrov - Unsplash

Por Ana Canto El presidente de la República, José Raúl Mulino, derogó este lunes el Decreto Ejecutivo N°10, el cual pretendía regular el servicio de transporte selectivo a través de plataformas digitales y establecía la figura del "Taxi de Lujo".

Mediante un nuevo decreto promulgado hoy, se ordenó la creación de una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Gobierno. El objetivo de esta comisión es presentar una nueva propuesta de regulación en un plazo no mayor a 90 días, tras un proceso de consulta con todas las partes involucradas.

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